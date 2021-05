Democraten en Republikeinen bereiken akkoord over onderzoekscommissie bestorming Capitool

Moeder van dode baby in vuilniszak woont mogelijk in België

13:13 De Nederlandse politie sluit niet uit dat de moeder van de baby die dood is aangetroffen in een vuilniszak uit België komt. Het kindje werd woensdagmiddag aangetroffen in Wernhout, net over de grens. De politie is op zoek naar getuigen, ook in ons land. Het Nederlandse dorp Wernhout grenst onder meer aan Wuustwezel en Hoogstraten.