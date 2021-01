Democraten eisen FBI-onderzoek naar Georgia-telefoongesprek Trump

UPDATE “Ik wil gewoon 11.779 stemmen vinden”: Trump zet staatsse­cre­ta­ris onder druk om uitslag in Georgia te veranderen

8:20 Uittredend Amerikaans president Donald Trump heeft de Republikeinse staatssecretaris van Georgia onder druk gezet om de stemmen in zijn staat te hertellen in zijn voordeel. Dat blijkt uit een gelekt telefoongesprek in handen van de Washington Post. Aankomend vicepresident Kamala Harris noemt het handelen van Trump “schaamteloos machtsmisbruik”. Het schandaal komt op de vooravond van cruciale Senaatsverkiezingen in de deelstaat.