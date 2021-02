Democraten dienen economisch steunpakket van 1,9 biljoen dollar in

LIVE. Tijdelijke werkloos­heid kost overheid 4 miljard euro - Wetsont­werp geeft regering verreiken­de macht strijd tegen pandemieën

4:16 Deze week zullen in België 58.625 mensen een eerste dosis van het coronavaccin van Pfizer toegediend krijgen en 5.750 anderen een eerste dosis van het vaccin van Moderna. In de woonzorgcentra zullen volop tweede dosissen toegediend worden, waardoor de immuniteit de komende weken maximaal opgebouwd zal worden bij deze ouderen. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.