Democraten blokkeren - voorlopig - stemming die Texas strengste kieswetten van VS moeten geven

De Democraten in de Amerikaanse staat Texas hebben de Republikeinen een onverwachte maar waarschijnlijk slechts tijdelijke nederlaag bezorgd bij de stemming over een controversiële nieuwe kieswet. Die zou van Texas een van de staten met de strengste kieswetten van heel de VS maken, waardoor het voor veel kiezers nog moeilijker wordt om hun stem uit te brengen.

De Democraten in het lokale Huis van Afgevaardigden wandelden bij het begin van de stemming massaal het halfrond uit, waardoor het wettelijke minimum aan parlementsleden niet bereikt was en de stemprocedure niet van start kon gaan. De stemming vond sowieso op amper een uur voor de deadline van zondagavond plaats.

Democraten maar ook burgerrechtenbewegingen hebben felle kritiek op de nieuwe kieswet, die het volgens hen vooral voor zwarten en Latino’s moeilijker zal maken hun stem uit te brengen in de tweede grootste staat van de VS. Republikeinen claimen dat de wet nodig is om “stemfraude” tegen te gaan en “het vertrouwen in het stemproces te verhogen”. Dat vertrouwen is volgens hen aangetast na de presidentsverkiezingen van vorig jaar, waarbij nochtans geen enkele aanwijzing van fraude is gevonden. Huidig president Joe Biden had het zaterdag over een “aanval op het heilige recht om te stemmen”.

Geen ‘drive-through-stemmen’ meer

Onder de nieuwe wet wordt ‘drive-through-stemmen' bijvoorbeeld verboden, waarbij mensen gewoon hun auto mogen voorrijden aan een mobiel stemcentrum. Die methode, vorig jaar ingevoerd in het licht van de corona-epidemie, zou de Democraten onder andere heel wat extra kiezers hebben opgeleverd in en rond Houston.

Ook wordt het aantal uren ingeperkt waarop er ‘s ochtends en ‘s avonds kan worden gestemd, wordt het moeilijker per post te stemmen, en verdwijnen de speciale brievenbussen waarin burgers hun stembiljet kunnen achterlaten. Specifiek op zondag zou er niet voor 13 uur mogen worden gestemd, een bepaling die volgens critici specifiek gericht is tegen zwarte kiezers die vaak na de kerkdienst op zondagvoormiddag in groep gaan stemmen.

Volledig scherm Kiezers op een 'drive-through'-stemlocatie in Houston vorig jaar. © AFP

Tijdelijk

De boycot van de stemming is allicht wel slechts een tijdelijke overwinning voor de Democraten, die in de minderheid zijn in het Texaanse parlement. Republikeins gouverneur Greg Abbott, een felle voorstander van de wet, zegt dat het wetsvoorstel nu in de herfst tijdens een speciale sessie in het parlement op de agenda zal komen.

Texas is een traditioneel Republikeins bolwerk in de VS, maar de Democraten winnen er jaar na jaar wel meer stemmen. Vorig jaar werd de staat voor het eerst beschouwd als 'strijdstaat’, maar Donald Trump haalde de staat uiteindelijk nog beginnen met 52 procent. Volgens het Brennan Center for Justice hebben al 14 staten dit jaar strengere kieswetten aangenomen die het moeilijker maken voor Amerikanen om hun stem uit te brengen.