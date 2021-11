Democraat Eric Adams wordt nieuwe burgemeester van New York City

Een derde New Yorkse agenten niet ingeënt dag voor vaccinatie­plicht ingaat

Bijna een derde van de geüniformeerde agenten van de politie van New York is niet ingeënt tegen Covid-19, blijkt uit donderdag lokale tijd door het stadsbestuur gepubliceerde cijfers. Vrijdag is de deadline voor alle stadsmedewerkers van New York, dus ook voor politieagenten, om minstens eenmaal te zijn geprikt. Wie weigert krijgt onbetaald verlof.

29 oktober