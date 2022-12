Demesha (35) spoort haar gestolen auto op en schiet inzittenden koelbloedig dood aan tankstation

Hond veroor­zaakt brand door haardroger aan te zetten

In het dorp Hockey, in het Engelse Essex, heeft een hond op kerstavond de slaapkamer van zijn baasje in lichterlaaie gezet, dat meldt BBC. De brand werd veroorzaakt door een haardroger die nog in het stopcontact stak en op het bed lag. Vermoedelijk is de hond op het bed gesprongen waarbij het dier de haardroger wist aan te zetten.

14:23