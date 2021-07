Deltavariant verspreidt zich meer dan verwacht onder gevaccineerden: “Grote gevolgen voor beleid mogelijk”

Zeker 28 doden bij bomaanslag in Bagdad, IS eist verantwoor­de­lijk­heid op

1:50 Bij een bomaanslag op een markt in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn maandag zeker 28 mensen om het leven gekomen. Ook raakten volgens medische bronnen ongeveer vijftig mensen gewond. Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag opgeëist. Het gaat om een van de grootste aanslagen in Bagdad in recente jaren.