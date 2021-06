Deltavariant grijpt om zich heen in VK: Britten rapporteren nu meeste besmettingen van heel Europa

Terwijl de coronacijfers in heel Europa de goede kant op gaan, is in het Verenigd Koninkrijk de omgekeerde beweging te zien. De Deltavariant is er intussen dominant en die kan vlot zijn gang gaan omdat de vaccinatiecampagne nog niet ver genoeg gevorderd is.

De stijgende trend is al een tijdje te zien in de Britse tabellen. Maandag werden er 7.742 nieuwe besmettingen geregistreerd en volgens de Britse premier Boris Johnson ging dat aantal in een week tijd met maar liefst 64 procent omhoog. Gegevens van Our World in Data tonen hoe de Britten gisteren de kop namen in de tabel met het gemiddelde aantal besmettingen per miljoen inwoners over een periode van zeven dagen. België - dat begin deze maand nog in de top drie stond - is intussen naar de elfde plaats gezakt.

Ook het reproductiegetal is het hoogste van Europa volgens de meest recente cijfers van Our World in Data. Op 12 juni klokte het af op 1,36. Dat betekent dat 100 besmette personen 136 anderen aansteken. Alleen in Spanje en Portugal zat het getal toen ook boven de 1 en breidde de epidemie uit, elders in Europa kromp ze.

Piek

Daarnaast zit het aantal patiënten in de ziekenhuizen en op de diensten intensieve zorg in de lift, volgens Johnson. Gisteren zei hij tijdens een persconferentie dat als de Britse regering laat betijen, het aantal nieuwe ziekenhuisopnames de piek van de eerste golf wel eens zou kunnen evenaren. Met dat verschil dat het nu vooral om jongere patiënten zou gaan, die doorgaans minder lang in het ziekenhuis blijven en een kleiner risico hebben om te overlijden. Het kan de gezondheidszorg desondanks stevig onder druk zetten.

De cijfers zijn voor een groot deel te verklaren door de opgang van de meer besmettelijke Deltavariant - ook wel bekend als de Indiase variant - in het Verenigd Koninkrijk. Begin april was die nog maar goed voor 1 tot 2 procent van alle gevallen, maar intussen is dat aantal gestegen tot 96 procent.

Speelruimte

Dat de nieuwe variant zo om zich heen kan grijpen, heeft dan weer te maken met de vaccinatiecampagne. Die is wel al flink gevorderd in het Verenigd Koninkrijk, maar nog niet ver genoeg. Om goed beschermd te zijn tegen de Deltavariant moet je immers volledig gevaccineerd zijn en daar wringt het schoentje. De Britten wilden eerst zo veel mogelijk mensen een eerste spuitje geven zodat ze toch al een zekere bescherming zouden hebben tegen het virus, maar dat blijkt niet meer voldoende. 61,21 procent van de bevolking kreeg al een eerste spuitje, maar nog maar 43,89 procent is volledig ingeënt. Wat de Deltavariant nog voldoende speelruimte geeft.

De vaststelling dat de vaccinatiecampagne er nog niet is, noopte de Britse regering er gisteren toe om de geplande opheffing van de coronamaatregelen met een maand uit te stellen, van 21 juni naar 19 juli. Johnson wil in de extra weken de vaccinatiecampagne nog een boost geven, zo zei hij. Op die manier wil hij voorkomen dat er nog “duizenden mensen zullen sterven” door toedoen van de Deltavariant.

België

In België is de Deltavariant volgens het meest recente bulletin van gezondheidsinstituut Sciensano nog maar goed voor 3,9 procent van alle besmettingen, maar dat aantal lijkt wel te stijgen. Experts drukten eerder al hun bezorgdheid uit dat de variant ook in ons land op termijn de dominante zou kunnen worden.

Verhoudingsgewijs staan we wel verder dan de Britten in onze vaccinatiecampagne. Wij zitten met een nog laag aantal Deltabesmettingen al op 49 procent van de inwoners die al zeker een eerste spuitje kregen en 26,7 procent die volledige gevaccineerd zijn. De komende twee weken zullen die aantallen nog fors omhoog gaan omdat er extra veel spuitjes worden gezet. In Vlaanderen zou over twee weken 67 procent van de bevolking al zeker een eerste spuitje moeten hebben gehad. Daarna verandert de focus vooral naar de tweede dosissen.

