Deltavariant goed voor 90 procent nieuwe gevallen in Portugal

Zwaarbewa­pen­de agenten bewaken spoedin­gang ziekenhuis

6 juli Bij de ingang van de spoedeisende hulp bij het VU medisch centrum in Amsterdam staan meerdere zwaarbewapende agenten. Dat is te zien op foto’s van het ANP. Eerder op de avond is misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten in het centrum van Amsterdam.