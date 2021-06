Delta-variant verspreidt zich nu ook snel door rest van Portugal

Stijgend aantal besmettingen, hoofdstad (eventjes) op slot en uitgestelde versoepelingen: wat is er aan de hand in Portugal?

Zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk heeft restricties aangekondigd voor reizen van en naar Portugal vanwege de verspreiding van de Delta-variant aldaar. In Nederland is de kleurcode voor de regio Groot Lissabon sinds vrijdag oranje, wat betekent dat reizen erheen alleen toegestaan is als dit 'strikt noodzakelijk' is. De kleurcode is geel voor de rest van Portugal.