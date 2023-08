Delta Airlines raakt hond van passagier kwijt: “Ik leef in een nachtmerrie”

Het is een nachtmerrie voor iedereen met een huisdier: ze meenemen op reis en kwijtraken. Paula Rodriguez maakt dit momenteel mee, nadat haar hond Maia verloren is geraakt door een fout van het luchthavenpersoneel in Atlanta. “Ik vertrouwde het personeel.”

Paula vloog naar Californië met haar zesjarige hond Maia voor een vakantie. Tijdens een tussenstop op de luchthaven van Atlanta kreeg Paula te horen dat haar toeristenvisum niet voldeed aan de eisen, waardoor ze werd gedwongen de eerstvolgende vlucht naar huis te nemen.

Omdat de vlucht pas de dag erna was, moest ze de nacht doorbrengen in een detentiecentrum. Haar hond kon niet bij haar blijven en werd door een medewerker van Delta Airlines meegenomen. “Ze zou naar een plek gaan waar mensen werken die daarvoor getraind waren. Ik wilde het niet, maar ik begreep het wel. Ik kon ook niks doen en vertrouwde het personeel,” vertelt ze.

Volledig scherm Hartsfield Jackson Atlanta International Airport is de drukste luchthaven ter wereld. © EPA

Toen Paula de volgende dag terugkwam bij de gate voor haar vlucht, was Maia verdwenen. Douaniers vertelden dat ze aan boord moest door haar ongeldig visum, ook al was het zonder haar hond. Naar eigen zeggen had de vrouw een paniekaanval tijdens de vlucht.

Paula had Maia jaren geleden, toen ze nog een puppy was, compleet verwaarloosd gevonden op straat. “Iedereen die me kent, weet hoe belangrijk ze voor me is. Ze kan nu overal zijn.”

Radeloos

Een medewerker van Delta Airlines vertelde later in een telefoongesprek dat de hond was ontsnapt terwijl ze op de startbaan werd vervoerd. “Ze werd naar het vliegtuig verplaatst, het personeel heeft haar hok toen geopend. Ze is toen ontsnapt en gaan rennen. Het personeel is achter haar aan gerend, maar wist haar niet meer in te halen. De meest waarschijnlijke optie is dat ze zich ergens op dat gigantische vliegveld nu aan het verstoppen is.”

Paula is radeloos omdat haar visum is ingetrokken, waardoor ze niet kan terugkeren naar de Verenigde Staten om zelf naar Maia te zoeken. Haar moeder is naar Atlanta gereisd in de hoop meer informatie te krijgen.

‘Elke minuut voelt als een dag’

Ondertussen wacht Paula vol spanning en angst op nieuws over haar geliefde hond. “Ik leef al sinds vrijdag in een nachtmerrie, wetende dat mijn baby ergens daar buiten bang is, of misschien gewond. Elke minuut voelt als een dag”, vertelde ze aan CNN.

Tegenover CNN laat Delta Airlines weten dat ze nog steeds naar de hond op zoek zijn. “We zijn ontzettend begaan met deze vrouw en bezorgd om haar hond. We zullen ons blijven inzetten om ze te vinden.” Maia is gechipt en er is hoop dat ze mogelijk nog steeds in de luchthaven verstopt zit.