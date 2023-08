Delen van noorden van Canada geëvacueerd met militaire vliegtuigen voor bosbranden

LIVE OEKRAÏNE. Rusland: “Drie Oekraïense drones neerge­haald in grensregio Moskou”

Het Russische ministerie van Defensie zegt woensdagochtend vroeg drie Oekraïense drones te hebben neergehaald boven de Kaloega-regio die in het noorden grenst aan Moskou. Volgens het ministerie zijn daarbij geen slachtoffers zijn gevallen. De volgens de Russen afgeslagen aanval zou rond 5 uur ‘s morgens lokale tijd hebben plaatsgevonden. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.