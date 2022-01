Defensieminister VS test positief op coronavirus en blijft voorlopig in quarantaine

Amerikaan­se defensiemi­nis­ter verspreekt zich en noemt Rusland “Sov­jet-Unie”

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin ging even terug in de tijd en noemde Rusland per ongeluk “de Sovjet-Unie” tijdens een toespraak in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Austin beantwoordde een vraag over hoe de Verenigde Staten plannen te reageren op de mogelijke Russische inval aan de Oekraïense grens. “Wat we ook doen, zal gedaan worden vanuit de internationale gemeenschap. In het beste geval zullen we geen invasie door de Sovjet Unie in Oekraïne zien”, zei de minister.

