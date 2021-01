Defensieminister VS: “Niets wijst op dreigingen vanuit leger in aanloop naar inauguratie Biden”

Woensdag inaugura­tie van Joe Biden en die zal er wat anders uitzien: dit staat er op de agenda

18 januari Woensdag is het zover: dan vindt de officiële inauguratie van Joe Biden als 46ste president van de VS plaats in Washington. Het is een dag die normaal gepaard gaat met veel plechtigheden, maar die zullen wat anders verlopen door de coronacrisis en omdat Donald Trump de inauguratie niet zal bijwonen. Dit staat er allemaal sowieso op de agenda.