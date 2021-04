Defensieminister na bagatelliseren coup: Braziliaans leger blijft trouw aan grondwet

Braziliaan­se coronacij­fers door het dak: “Bolsonaro is schuldig aan grootste genocide uit onze geschiede­nis”

26 maart De Braziliaanse oud-president Luiz Inacio Lula da Silva (75) vindt dat zijn opvolger Jair Bolsonaro zich moet verontschuldigen voor zijn beheer van de coronacrisis. In een interview dat vandaag in het Duitse weekblad ‘Der Spiegel’ is verschenen, verwijt Lula het staatshoofd zelfs "de grootste genocide in de geschiedenis van Brazilië”.