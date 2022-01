Defensie over dreiging van Rusland: “Eenheden in staat van maximale paraatheid”

De Chef Defensie (CHOD) zag het aantal Russische schepen in de Noordzee vorig jaar toenemen, heeft F-16's die het Baltische luchtruim bewaken en weet dat Rusland langs zijn hele grens actief is. "Van Finland tot beneden in de Kaukasus is er Russische beweging. Dat is onrustwekkend. En dat raakt ons ook, daar wordt voortdurend rekening mee gehouden. De geopolitieke context is veranderd en zeker niet in goede zin. Collectieve ­defensie is niet langer een vaag concept van de NAVO, het is een realiteit waar we ons op moeten voorbereiden. Eenmaal die in werking treedt, spreek je direct over conflicten met hoge intensiteit", aldus Hofman vandaag in De Standaard, La Libre Belgique, Le Soir en La Dernière Heure.