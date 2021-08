Defensie-expert Sven Biscop: “Biden moet nu rode lijn voor taliban trekken: ‘Als jullie dit toelaten, voeren wij gerichte acties uit’”

Afghaanse ex-minister in Duitsland aan de slag als fietskoe­rier: “Een job is een job”

14:58 Sayed Sadaat was tot 2018 minister van Communicatie in de Afghaanse regering. Eind vorig jaar verliet hij zijn vaderland, op zoek naar een betere en veiligere toekomst. Die vond hij in Duitsland, waar hij op dit moment aan de slag is als fietskoerier. “Ik hoop dat andere politici dezelfde weg volgen en met het publiek samenwerken in plaats van zich te verstoppen”, vertelt hij aan persagentschap Reuters.