Defensie-expert Alexander Mattelaer waarschuwt: “Als de oorlog in Oekraïne escaleert, zit België in een kwetsbare positie”

Oekraïense soldaten steken Dnjepr over: startschot van lenteoffen­sief? “Zelensky kan hele landbrug tussen Krim en Donbass heroveren”

Volgens de toonaangevende Amerikaanse denktank Institute for the Study of War zou Oekraïne erin geslaagd zijn om op te rukken tot aan de oostelijke oever van de Dnjepr, de rivier die een natuurlijke scheidingslijn aan het front vormt. Is dit een doorbraak? Is het lenteoffensief nu écht gestart? Oud-Kolonel Roger Housen en Tom Simoens, docent aan de Koninklijke Militaire School, leggen uit. “Het Oekraïense leger wil mist spuien en de Russen doen twijfelen.”