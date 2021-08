Defecte Tower Bridge zorgt voor verkeerschaos in Londen

“We bevinden ons in noodsitua­tie”: wereld reageert op klimaatrap­port

14:47 Het klimaatrapport van het IPCC dat maandag werd gepubliceerd, heeft een stroom van reacties opgeleverd. “Het is een duidelijk alarmsignaal voor de mensheid”, reageert VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg zegt dan weer dat het rapport “geen echte verrassingen” bevat. Volgens Oxfam wordt de klimaattop die in Glasgow later dit jaar wordt georganiseerd er een van alles of niets.