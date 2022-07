Deense winnaar Eurojackpot gevonden: verfrommelde biljet lag in een lade

In Denemarken heeft de winnaar van de Eurojackpot van 120 miljoen euro zich na drie dagen gemeld. De winnaar had het lottobiljet in een lade gelegd en had het pas zondag durven controleren. Dat meldt de Deense nationale loterij Danske Spil maandag in de Deense stad Brøndby.

Het vorige Deense recordbedrag lag op 315 miljoen Deense kronen en dateert uit 2015. Met de jongste Eurojackpot stijgt dat bedrag naar 759 miljoen Deense kronen (omgerekend 120 miljoen euro). Die hoge bedragen zijn pas sinds enkele maanden mogelijk. Om de tiende verjaardag van de Europese loterij te vieren, hadden de achttien deelnemende landen eind maart de bovengrens van 90 naar 120 miljoen euro opgetrokken. België neemt niet deel aan Eurojackpot, wel aan Euromillions.

Lees ook PREMIUM Bij welke loterij heb je echt de meeste kans op winst? Wiskundeprof neemt gokproducten onder de loep

De kans om de Eurojackpot te winnen is één op de 140 miljoen. De winnaar kocht het lottobiljet in een supermarkt in Blåvand, zowat 100 kilometer ten noorden van de Duits-Deense grens.