Deense vrouw vindt dode bruinvis midden in het bos: hoe is het dier daar beland?

KIJK. Meer dan 50 walvissen spoelen aan op Schots strand: “Mogelijk door hun hechte band”

Een groep van maar liefst 55 walvissen is zondag massaal aangespoeld op een Schots strand. Toen reddingswerkers aankwamen, waren nog maar 15 van hen in leven. Maar er kon geen enkele walvis gered worden. Het is niet helemaal duidelijk waarom de stranding plaatsvond, maar reddingswerkers speculeren dat al deze walvissen in de problemen kwamen nadat ze een van de vrouwtjes in de groep hadden gevolgd.