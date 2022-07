Deense premier verdedigt ruiming nertsen ondanks vernietigend rapport

Frankrijk Oekraïense jongen (5) overlijdt na aanrijding door elektri­sche step in Nice

In Nice, in het zuiden van Frankrijk, is een Oekraïense jongen van amper 5 jaar gisteren overleden nadat hij woensdag door een elektrische step was aangereden. De jongen en zijn moeder, beiden vluchtelingen uit Oekraïne, liepen samen op de ‘Promenade des Anglais’ toen het ongeval plaatsvond. De bestuurder van de elektrische step reed te snel, zo meldt de politie.

