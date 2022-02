Deense politie vindt lichaamsdelen van vermiste vrouw (22)

Vrouw uit El Salvador vrijgela­ten na tien jaar in gevangenis om abortus

Een vrouw in El Salvador, die aanvankelijk tot dertig jaar cel was veroordeeld wegens abortus, is na tien jaar weer op vrije voeten. Ze is de vijfde vrouw in twee maanden tijd die vroegtijdig is vrijgelaten, meldt een mensenrechtenorganisatie.

