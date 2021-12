Deense minister van Volksgezondheid test positief op coronavirus in België

Weer nieuwe bondskanse­lier beëdigd in Oostenrijk

In Oostenrijk is opnieuw een bondskanselier beëdigd. Karl Nehammer is de derde persoon die deze functie sinds oktober namens de Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) vervult, als gevolg van het corruptieschandaal rond de voormalige bondskanselier en partijleider Sebastian Kurz.

