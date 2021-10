Deense man opgepakt voor aanval met pijl en boog in Noorwegen die al vijf doden eiste: “We onderzoeken of het om terreur gaat”

De verdachte dader, die de Deense nationaliteit heeft maar woonachtig is in Kongsberg, werd om 18.47 uur, ruim een half uur nadat hij zijn moordende raid gestart was, ingerekend. “Het duurde enige tijd voordat de eerste politieagent ter plaatse was”, schrijft de politie in een verklaring, waarin bevestigd wordt dat een agent die op dat moment niet aan het werk was, gewond geraakt bij de aanval. Noorse media meldden eerder al dat een agent in zijn rug was geschoten. In de Noorse krant VG zijn foto’s te zien van een pijl die in een houten muur in de stad is blijven steken.