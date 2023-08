Deense en Nederlandse luchtmacht spreken elkaar tegen: “Russische bommenwerpers op geen enkel moment in ons luchtruim”

De Koninklijke Luchtmacht van Nederland was maandagochtend paraat om in te grijpen toen twee onbekende vliegtuigen het luchtruim van de Benelux (België, Nederland en Luxemburg) waren binnengekomen. Defensie had daarom om 7.19 uur een Quick Reaction Alert (QRA) opgeroepen vanaf vliegbasis Volkel in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, waarna twee F-16's werden ingezet.

Deze straaljagers waren volgens Defensie opgestegen en hebben een ronde gemaakt. Daardoor konden ze snel ter plaatse zijn als de Russische vliegtuigen in het door Nederland bewaakte luchtruim zouden komen. Dat dreigde te gebeuren in het noordelijke deel van de Noordzee. “Dit gebeurt niet vaak, maar het incident van vandaag toont wel het belang van snelle inzetbaarheid aan”, meldt de luchtmacht aan de Nederlandse krant AD.

Volgens Nederland werden de Russische ‘Bears’ vervolgens door de Denen onderschept. De bommenwerpers zijn inmiddels weer omgekeerd. Maar in een eigen bericht zegt het Deense ministerie van Defensie dat twee Russische vliegtuigen enkel “geïdentificeerd” zijn en zich de hele tijd boven internationale wateren bevonden. “De Russische vliegtuigen bevonden zich op geen enkel moment in het Deense luchtruim”, klinkt het.

Niet uitzonderlijk

Het komt met enige regelmaat voor dat Russische vliegtuigen het luchtruim van een Europees land schenden of dicht in de buurt komen. Nederland heeft begin dit jaar meerdere malen Russische vliegtuigen onderschept toen ze waren gestationeerd in Polen om het NAVO-luchtruim te bewaken.

In ons land werd in 2021 twee keer een QRA opgeroepen: in maart ging het om twee Russische bommenwerpers die het Nederlandse luchtruim naderden, in november waren het twee bommenwerpers boven de Noordzee. In beide gevallen werd de QRA overgenomen door de Britten.

