Deelstaten zoeken hulp in strijd tegen ontbossing Amazonegebied

LIVE. Drie lichamen gevonden in Chaudfon­tai­ne - Waterpeil Gete in Halen blijft stijgen, ook Herk in Hasselt blijft problema­tisch

23:15 Officieel staat de dodentol na de zware overstromingen in ons land op 20, zo meldde minister Annelies Verlinden (CD&V). Later op de dag kwam het nieuws dat er nog vier lichamen werden gevonden, in Chaudfontaine en Angleur, maar het is niet duidelijk of die bij het officiële aantal werden geteld. Ook in buurland Duitsland vielen er al 106 dodelijke slachtoffers. In Heppeneert bij Maaseik zakt het water traag, maar het gevaar voor een dijkbreuk is nog niet geweken. In Herk-de-Stad is er een dijkbreuk bij de Demer. Het dichten van de bres in de dijk van Demer is momenteel stopgezet, omdat het leven van de medewerkers in gevaar is. Volg alle ontwikkelingen over het noodweer in onze liveblog.