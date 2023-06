Deel enorme rotsmassa stort naar beneden in Zwitsers bergdorpje, Ronde van Zwitserland moet uitwijken en start wordt uitgesteld

Over mogelijke schade in het dorp is nog weinig bekend. Volgens een bericht van de gemeente op Twitter hebben de rotsen het dorp op een haar na gemist. Er zou wel een stal zijn vernield en ook een metershoge afzetting zijn ontstaan langs de kantonweg. Bij daglicht zal daarover meer duidelijk moeten worden.

Het dorp werd rond middernacht al van de buitenwereld afgesloten. De toegangswegen van Tiefencastel naar Surava en naar Lenzerheide werden afgesloten en ook de spoorlijn ging dicht. De snelheid waarmee de aarde verschuift, is sinds donderdagochtend maal tien gegaan, zei de gemeente op Twitter. Een crisisteam volgde de ontwikkelingen de hele nacht.

Brienz-Brinzauls ligt in het zuidoosten van de Zwitserse Alpen. Vorige maand werd “fase rood” afgekondigd en werd het dorp met 84 inwoners ontruimd omdat twee miljoen kubieke meter rots naar beneden dreigde te komen. Fase blauw betekent dat er binnen 24 uur een aardverschuiving zou kunnen plaatsvinden.

De Ronde van Zwitserland passeert vandaag (vrijdag) in de regio en de organisatie meldt vanmorgen dat de zesde etappe alleszins later dan gepland van start zal gaan. Er wordt ook uitgeweken naar een nieuwe startplek, waardoor de etappe ook ruim 66 kilometer korter is. Om 12u30 beginnen Remco Evenepoel en zijn collega’s eraan in Chur. Het oorspronkelijke startuur was 10u45.

“De Albulapass is niet toegankelijk en daardoor zal de zesde etappe starten in Chur en niet in La Punt”, meldt de organisatie op Twitter. “De hele karavaan, met alle 23 ploegen, zal deze ochtend zo snel mogelijk richting Chur trekken via de Flüelapass. Op dit moment wordt daar alle infrastructuur opgesteld en ook de signalisaties worden nog aangebracht. Deze beslissing werd genomen in samenspraak met de plaatselijke autoriteiten.”

KIJK. Inwoners Brienz hoorden ‘s nachts al stenen naar beneden komen

Volledig scherm Fase blauw betekent dat er binnen 24 uur een aardverschuiving zou kunnen plaatsvinden. Beeld van eind mei. © Getty Images

