Deel enorme rotsmassa stort naar beneden in Zwitsers bergdorpje, mogelijk ook gevolgen voor Ronde van Zwitserland

HLN Shop Hou de hitte buiten: de verschil­len­de aircosyste­men en hun voor-/nadelen

De eerste hittegolf van het jaar was begin deze week een feit. En we zitten nog maar in het midden van juni... Geen fan van een verzengende warmte binnen? Dan is de instant verkoeling van een airco iets voor jou. Maar hoe kies je uit de modellen op de markt het toestel dat perfect bij jou past? HLN Shop helpt je op weg.