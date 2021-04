Dedonder bevestigt Belgische terugtrekking uit Afghanistan voor de zomer

WHO kant zich tegen vaccinatie­p­as­poort

19:30 De Wereldgezondheidsorganisatie WHO kant zich tegen het opleggen van vaccinatieverplichtingen om te mogen reizen. Dat is vandaag alvast de boodschap van een internationaal onafhankelijk adviesorgaan dat de VN-organisatie bijstaat. Volgens het orgaan is er te weinig info over of een vaccin de verspreiding van het virus tegenhoudt.