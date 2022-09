Debat over aardbevingen wordt opgeschud door... aardbeving

Grote stroomsto­ring in noorden van Nederland, bezoekers Walibi zaten vast in attracties

In de provincie Flevoland en delen van Gelderland, in het noordoosten van Nederland, is er een grote stroomstoring. Waarschijnlijk komt dat door een gebroken hoogspanningskabel in de omgeving van Dronten, rond 15.15 uur.

17:04