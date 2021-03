Deb Haaland eerste inheemse Amerikaanse minister

Biden houdt woord: 50% vrouwen en 50% niet-blan­ken in zijn kabinet

18 december Joe Biden is goed op weg om de meest diverse regering in de geschiedenis van de Verenigde Staten te vormen. De helft van al zijn keuzes tot hiertoe zijn vrouwen en de helft is niet-blank. Maar of Biden ook een hand reikt naar de Republikeinen door iemand uit hun rangen op te vissen, staat nog niet vast.