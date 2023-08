“Deal tussen Poetin en Prigozjin verbroken”: Wagner-leger vermoedelijk terug op weg naar Rusland

Maar in een nieuwe update beweert het ISW nu dat “vertrouwelijke rapporten” aantonen dat de Wagner-troepen zich uit Wit-Rusland aan het terugtrekken zijn en opnieuw koers zetten richting Moskou. Dat Prigozjin zich terug in Rusland bevindt is al langer bekend. Hij werd eind juli al gefotografeerd op de Russisch-Afrikaanse top in Sint-Petersburg.

KIJK. Prigozjin verbreekt stilte na mars op Moskou: “We hebben jullie nodig”

“Poetin wil Wagner opdoeken”

“De vermoedelijke ineenstorting van de deal tussen Wagner, Poetin en Loekasjenko toont aan dat Poetin er niet in geslaagd is om de ergernissen die door Prigozjin naar voren zijn gebracht na de gewapende muiterij resoluut op te lossen”, stelt het ISW. Volgens de denktank voelt de Russische president zich nog steeds bedreigd door de Wagner-baas. “Hij wil Prigozjin definitief van Wagner scheiden”, klinkt het.

Het is onduidelijk of het vermeende vertrek van Wagner uit Wit-Rusland te maken heeft met de poging van het huurleger om munt te slaan uit de onrust in Afrika. Zo doet de staatsgreep in Niger momenteel pro-Russische gevoelens in het West-Afrikaanse land oplaaien. In opdracht van Rusland zou Wagner uit zijn op de grote goud-, diamant-, en uraniumvoorraden die het land te bieden heeft.