Deal met Witte Huis: Tesla stelt voor het eerst deel van laadpalennetwerk in VS open voor andere merken

Meer laadpunten

De Amerikaanse regering heeft een doelstelling om in 2030 landelijk een half miljoen laadpunten bij te bouwen. Nu zijn er ongeveer 130.000 in de hele VS. Een gebrek aan laadpalen is nog steeds een belangrijke drempel voor de overgang naar elektrisch rijden in de VS (en daarbuiten). Zo vrezen automobilisten zonder stroom te komen zitten bij langere ritten.