Deadline brexitonderhandelingen opnieuw gemist, gesprekken gaan verder

De gesprekken tussen Brussel en Londen zijn dit weekend nog bezig, maar zitten sinds deze week in een beslissende fase. Eerder was gesteld dat vanavond nu echt de finale deadline moet zijn, nadat die al verschillende keren is verlengd. Maar volgens Von der Leyen en Johnson hebben ze beiden een “nuttig en constructief telefoongesprek” gevoerd waarbij ze de belangrijkste punten die nog onbeslist zijn, hebben besproken.

“Onze onderhandelingsteams hebben de afgelopen dagen dag en nacht gewerkt. En ondanks de uitputting na bijna een jaar onderhandelen, en ondanks het feit dat de deadlines keer op keer gemist zijn, denken we dat het nu verantwoordelijk is om de laatste sprint in te zetten”, zeiden ze beiden om 12.45 uur in een mededeling. “We hebben onze onderhandelaars in die zin de opdracht gegeven verder te spreken en te bekijken of er een akkoord bereikt kan worden, zelfs op dit late moment.”

Dat laatste verwijst naar het feit dat de overgangsperiode van de brexit over een dikke twee weken afloopt. Zonder nieuw handelsakkoord wordt de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU fors bemoeilijkt, met extra taksen, import- en exportheffingen, en lange files aan de grenzen en havens.

De Britse onderhandelaar David Frost was rond 9 uur aangekomen bij de Europese Commissie in Brussel. Vanuit Londen was al te horen dat wat de EU op tafel legt voor hen onaanvaardbaar is. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab is er “nog een lange weg te gaan”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Extra voorraad

Britse ministers hebben supermarktketens ondertussen aangeraden extra levensmiddelen en andere waren in te slaan, nu een zogenaamde no deal alsmaar waarschijnlijker wordt. Dat schrijft The Sunday Times. Leveranciers van medicijnen en vaccins kregen het advies om voor zes weken voorraad op te slaan op beveiligde locaties in het Verenigd Koninkrijk. Voor de zwaarst getroffen industrieën komt er een reddingspakket van miljarden, weet dan weer The Sunday Telegraph.

De Britse steunvoorstellen bevatten onder meer pakketten voor schapenboeren, vissers, autofabrikanten en leveranciers van chemicaliën die na 1 januari te maken krijgen met verstoring van de handel of tarieven van de Europese Unie, aldus de krant. Het zou gaan om een pakket ter waarde van 9 tot 11 miljard euro.

Britse ministers hebben supermarkten gewaarschuwd voedselvoorraden aan te leggen omdat een no-dealbrexit steeds dichterbij komt. De overheden vrezen tekorten nu de gesprekken met de EU vastlopen. Voedselproducenten waarschuwen zelfs voor een tekort aan groenten dat wel drie maanden zou kunnen duren, aldus de The Sunday Times. Premier Boris Johnson is klaar de planning over te nemen als Groot-Brittannië ervoor kiest geen akkoord te sluiten en zal een exit-operatiecommissie voorzitten, meldde de Sunday Telegraph.

Volledig scherm De Britse onderhandelaar David Frost (l.) vanmorgen bij aankomst aan het Berlaymont-gebouw in Brussel. © EPA

Lees ook: