De ‘zoete wraak’ van Erdogan die onwennige Poetin wel erg lang laat wachten voor oog van camera’s

Verslaggevers legden dinsdag het moment vast waarop Poetin de zaal binnenkwam voorafgaand aan de besprekingen in Teheran in de verwachting dat Erdogan snel zou volgen. Maar de Turkse president liet lang op zich wachten, waardoor de Russische leider zich zichtbaar ongemakkelijk voelde en moederziel alleen de camera’s trotseerde.

Met zijn handen voor zich gevouwen zag men de doorgaans stoïcijnse Poetin met zijn voeten schuifelen en zuigen op zijn wangen tijdens de vijftig seconden wachttijd. Uiteindelijk liet Poetin zijn handen langs zijn zij vallen met een vleugje ergernis, waarna Erdogan terloops tevoorschijn kwam en het duo elkaar de hand schudde.

“Die vijftig seconden die Erdogan Poetin liet wachten, terwijl hij nerveus voor de camera’s stond, zeggen genoeg over hoeveel er is veranderd na Oekraïne”, meende Joyce Karam, journaliste van ‘The National’, in een tweet.

Het was duidelijk onbekend terrein voor Poetin, die de reputatie heeft dat hij wereldleiders expres urenlang laat wachten vooraleer de geplande besprekingen kunnen beginnen. Sommigen speculeren dan ook dat Erdogan op zijn beurt ‘wraak’ heeft genomen voor een bijeenkomst in 2020 in Moskou, waar de Turkse leider meer dan twee minuten moest wachten zodat hij er uiteindelijk niets beter op vond dan al maar te gaan zitten.

Turkse media meldden destijds dat Erdogan en zijn entourage zich vernederd voelden toen dat beeldmateriaal massaal werd gedeeld door Russische nieuwszenders. Dit keer zond de Turkse staatszender gretig de beelden van een ‘eenzame’ Poetin uit.

Volledig scherm Poetin wacht ongeduldig op Erdogan © via REUTERS

Poetin en Erdogan waren naar Teheran gekomen voor besprekingen met hun Iraanse tegenhanger Ebrahim Raisi, onder meer ook over de burgeroorlog in Syrië. Maar beide leiders hadden ook overleg over de export van graan uit Oekraïne over de Zwarte Zee.

Dankzij Turkse bemiddeling “zijn we verder gekomen. Nog niet alle problemen zijn opgelost, maar er is beweging en dat is een goede zaak”, aldus de Russische leider. De export van graan is een probleem geworden door de Russische invasie in Oekraïne. Door het offensief is de scheepvaart geblokkeerd, wat het risico op een wereldwijde voedselcrisis vergroot.

