De Wever: “Men valt onze Europese waarden aan”

Na de mesaanval in Nice blijven de reacties uit politieke hoek niet uit. De burgemeester van de Franse stad Christian Estrosi riep al op om “het islamofascisme definitief van ons grondgebied te vernietigen”. In eigen land zegt N-VA-woorzitter Bart De Wever dat de “Europese waarden worden aangevallen”. EU-president Charles Michel spreekt zijn solidariteit uit met Frankrijk en zijn inwoners . “Heel Europa is met u”, klinkt het.

“Genoeg is genoeg: het is nu tijd voor Frankrijk om zichzelf vrij te pleiten van de vredeswetten en definitief het islamofascisme van ons grondgebied te vernietigen”, zei burgemeester Christian Estrosi na de dodelijke mesaanval in Nice. Estrosi wil dat alle kerken in de stad en andere gebedshuizen worden bewaakt of gesloten.

De Franse ex-presidenten Nicolas Sarkozy en François Hollande roepen de Franse inwoners op om vastberadenheid te tonen en benadrukken dat democratie het wapen is in de strijd tegen terorrisme.

“De extreme ernst van de situatie vereist dat er krachtige beslissingen genomen worden, onmiddellijk en zonder omkijken”, tweette Nicolas Sarkozy. “Frankrijk moet enorme vastberadenheid en grote kalmte tonen om niet in de val te trappen waarin vijanden van de democratie ons willen lokken.”

Sarkozy benadrukt dat in tijden waarin het leven van onschuldige mensen wordt bedreigd, eenheid de regel is. “Het is nu geen tijd voor controverse of politiek, we moeten samen strijd voeren tegen deze barbarij.”

Ook ex-president François Hollande veroordeelde de aanslag op Twitter. “Opnieuw wordt Nice getroffen door barbarij, opnieuw wordt Frankrijk aangevallen door islamitisch terrorisme. Democratie is ons wapen, het zal altijd het sterkste zijn in de strijd tegen de vijand”, klinkt het.

Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt op Twitter dat de terreur die Frankrijk opnieuw treft ernstig genomen moet worden. “Men valt onze Europese waarden aan op een moment van grote crisis”, klinkt het. De Wever steunt de Franse president Emmanuel Macron volledig in zijn strijd tegen het gewelddadig islamisme, meldt hij verder.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) betuigt zijn diepste medeleven met de slachtoffers en hun families. “Ons land veroordeelt in de sterkst mogelijke termen elke vorm van terrorisme en gewelddadig extremisme. Dit versterkt onze vastberadenheid om onze waarden en vrijheden te beschermen", klinkt het op Twitter.

“Ik betuig mijn solidariteit voor Frankrijk en de inwoners”, schrijft de Belgische oud-premier en huidig EU-president Charles Michel op Twitter. “Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers van de afschuwelijke aanval in Nice en hun nabestaanden. Heel Europa is met u.”

David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement, roept de Europeanen na de mesaanval in Nice op om zich te verenigen tegen geweld en de verspreiding van haat tegen te gaan. “Ik ben diep geschokt en bedroefd na de gruwelijke aanslag in Nice, deze pijn wordt door ons allemaal gevoeld in Europa”, aldus Sassoli. “We hebben de plicht om samen op te treden tegen geweld en tegen degenen die proberen haat te verspreiden.”

Ook Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen veroordeelt de dodelijke mesaanval in Nice. “Ik veroordeel de gruwelijke en brutale aanval die in Nice heeft plaatsgevonden en ben met mijn hart bij Frankrijk”, aldus von der Leyen. “Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers van deze gruwelijke daad. Heel Europa is solidair met Frankrijk. We blijven verenigd en vastberaden ondanks barbarij en fanatisme.”

Ook andere Europese regeringsleiders hebben de dodelijke aanval bij een kerk in Nice veroordeeld. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Italiaanse premier Giuseppe Conte reageerden geschokt op het geweld.

Merkel zei in een verklaring dat haar land solidair is met Frankrijk. Ze zei “diep geschokt te zijn door de wrede moorden” bij het gebedshuis. De Italiaan Conte zei dat “onze waarden sterker zijn dan fanatisme, haat en terreur”.

De Nederlandse minister-president Mark Rutte zegt dat Frankrijk niet alleen staat in de strijd tegen islamitisch extremisme. “Voor de tweede keer in korte tijd wordt Frankrijk opgeschrikt door een gruwelijke terreurdaad, ditmaal in Nice”, twittert Rutte. “Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. En wij zeggen tegen het Franse volk: in de strijd tegen extremisme staat u niet alleen. Nederland staat naast u.”

De Britse premier Boris Johson is “in shock” na de “barbaarse aanslag”, zo schrijft hij op Twitter. “Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun families. Het Verenigd Koninkrijk staat naast Frankrijk in de strijd tegen terrorisme.”

“Dit is een moment van pijn in een tijd die sowieso al erg verwarrend is”, zegt Matteo Bruni, de woordvoerder van het Vaticaan. “We zullen terrorisme en geweld nooit kunnen accepteren.” Volgens Bruni bidt Paus Franciscus voor de slachtoffers en hun nabestaanden.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken toonde in een verklaring ook solidariteit. “We veroordelen ten zeerste de aanval van vandaag en betuigen onze condoleances aan de familieleden van de slachtoffers.” Turkije en Frankrijk raakten de afgelopen week in een diplomatiek conflict over de terrorisme-aanpak van Franse president Emanuel Macron. De Turkse president Erdogan viel uit tegen Macron en riep op tot een boycot van Franse producten.