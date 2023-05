De wanhopige tochten van migranten in beeld: omstreden anti-immigratiemaatregel in VS loopt af, “chaotische situaties” aan grens met Mexico

Met de opheffing van de coronanoodtoestand in de Verenigde Staten is in de nacht van donderdag op vrijdag ook een einde gekomen aan een omstreden anti-immigratiemaatregel. Met de in maart 2020, in volle coronacrisis, ingevoerde ‘Title 42'-regeling konden illegale immigranten onmiddellijk naar Mexico teruggestuurd worden, nog voor ze nog maar een asielaanvraag konden indienen. De VS verwachten dat het einde van de maatregel zal leiden tot een grote toestroom van migranten. De afgelopen dagen kwamen er al heel wat mensen toe.

De VS vallen nu terug op een andere regel die het niet toelaat dat migranten worden teruggestuurd zonder reguliere procedure. Er wordt wel ingezet op strengere regels voor wie illegaal het land binnenkomt.

Grote toestroom verwacht

Onder coronamaatregel ‘Title 42' zijn de afgelopen jaren honderdduizenden migranten tegengehouden bij de Amerikaanse grens. De VS verwachten dat het einde van de maatregel zal leiden tot een grote toestroom van migranten: Washington verwacht dat het gaat leiden tot zo’n 10.000 pogingen per dag om illegaal de 3.100 kilometer lange zuidgrens met Mexico over te steken. Dat is een verdubbeling van het gemiddelde in maart.

Volledig scherm Migranten banen zich in Matamoros, Mexico, een weg door een door onkruid verstikt deel van de Rio Grande om de Verenigde Staten binnen te komen. Beeld van 9 mei. © AFP

In april is het aantal grensoverschrijdingen in het zuiden van de VS al fors toegenomen, waardoor er momenteel al meer dan 29.000 mensen vastzitten in faciliteiten van US Customs and Border Protection (CBP). En ook de vorige weken en de afgelopen dagen stroomden de mensen toe, langs verschillende punten aan de Amerikaans-Mexicaanse grens. (Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm Immigranten die asiel zoeken in de VS en die werden aangehouden op het moment dat 'Title 42' afliep, worden verwerkt door agenten van de Amerikaanse grenspolitie nadat ze vanuit Mexico Arizona zijn binnengekomen in Yuma, Arizona. Beeld van 11 mei. © Getty Images via AFP

Volledig scherm Migranten wachten tussen twee grensmuren om asiel aan te vragen in San Diego. Veel van de honderden migranten tussen de muren die Tijuana, Mexico, scheiden van San Diego, wachten al dagen om asiel aan te vragen. Beeld van 11 mei. © AP

Volledig scherm Een vader met zijn baby in een koffer tijdens het oversteken van de Rio Grande rivier in Matamoros, Mexico. Beeld van 10 mei. © AP

Volledig scherm Migranten steken de Rio Bravo-rivier over om zichzelf aan te geven bij Amerikaanse grenspolitieagenten voordat 'Title 42' zou worden opgeheven, in Matamoros, Mexico. Beeld van 11 mei. © REUTERS

Volledig scherm Migranten banen zich een weg naar de Rio Grande in Matamoros, Mexico, om zo de Verenigde Staten binnen te komen. Beeld van 11 mei. © Getty Images via AFP

Alejandro Mayorkas, Amerikaans minister van Binnenlandse Veiligheid, onderstreepte donderdag op een persconferentie dat de grenzen “niet open zijn” en probeerde valse verwachtingen te temperen. President Joe Biden zei dat de situatie aan de grens nog “een tijdje chaotisch” zal blijven.

Rechter VS steekt stokje voor tijdelijk vrijlaten migranten

Kort voor het vervallen van ‘Title 42' heeft een federale rechter in Florida donderdagavond de Amerikaanse overheid verboden om migranten vrij te laten in afwachting van hun asielaanvraag. Daarmee vervalt een belangrijk instrument waarop president Biden hoopte het aantal mensen dat aan de grens vast komt te zitten in faciliteiten van CBP, in te dammen.

In het verleden werd tijdens een piek in migratie een deel van de migranten vrijgelaten in afwachting van een oproep zich te komen melden bij een rechtbank voor hun asielaanvraag. Daar heeft de rechter in Florida nu dus een stokje voor gestoken. Verwacht wordt dat de regering-Biden beroep zal aantekenen. (Lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Asielzoekers wachten tussen het dubbele hek op Amerikaanse bodem langs de Amerikaans-Mexicaanse grens bij Tijuana, Mexico, om te worden behandeld door agenten van de Amerikaanse grenspolitie. Beeld van 8 mei. © AP

Volledig scherm Migranten worden geïnspecteerd door een agent van de grenspolitie wanneer ze El Paso, Texas binnenkomen vanuit Ciudad Juarez, Mexico. Beeld van 10 mei. © AP

Dat de situatie aan de grens tussen Mexico en VS momenteel chaotisch is, is wel duidelijk. Er stromen vele, vaak aangrijpende en hallucinante, beelden binnen van de wanhopige tochten die migranten recent naar de Amerikaanse grens ondernemen - geregeld met erg jonge kinderen erbij. Honderden, duizenden, mensen worden onder meer aan hoge hekken tegengehouden door grensagenten en ondergaan de eerste checks.

Volledig scherm Migranten steken de Rio Grande over om de VS binnen te komen in Matamoros, Mexico. Beeld van 11 mei. © Getty Images via AFP

Volledig scherm Migranten steken de rivier de Rio Grande over om de Verenigde Staten binnen te proberen komen, in Matamoros, Mexico. Beeld van 11 mei. © ANP / EPA

Volledig scherm Migranten doen teken naar leden van de Texaanse Nationale Garde nadat ze de rivier de Rio Grande overzwommen om de Verenigde Staten binnen te proberen komen, in Matamoros, Mexico. Beeld van 11 mei. © AP

Volledig scherm Een man met twee kleine kinderen op de arm wordt door een Amerikaan geleid tussen primaire en secundaire grenshekken aan de Amerikaans-Mexicaanse grens, nabij San Diego, Californië. Beeld van 11 mei. © REUTERS

Volledig scherm Migranten wachten aan de oevers van de Rio Grande om te worden verwerkt door de grenspatrouille van El Paso Sector, Texas, na de oversteek vanuit Ciudad Juarez, Mexico. Beeld van 11 mei. © AFP

Volledig scherm Mensen wachten op het starten van de asielprocedure tussen twee grensmuren in San Diego. Veel van de migranten daar wachten al dagen. Beeld van 11 mei. © AP

Volledig scherm Migranten proberen de VS binnen te komen via de Rio Grande, gezien vanaf Matamoros, Mexico. Beeld van 11 mei. © AFP

Volledig scherm Migranten banen zich in Matamoros, Mexico, een weg door een door onkruid verstikt deel van de Rio Grande om de Verenigde Staten binnen te komen. Beeld van 11 mei. © Getty Images via AFP

Volledig scherm Een Peruviaans koppel met hun kinderen wacht om verwerkt te worden door Amerikaanse grensagenten in San Luis Rio Colorado in Mexico. Beeld van 11 mei. © REUTERS

Volledig scherm Migrantenfamilies proberen de Verenigde Staten te bereiken via de Rio Grande vanuit Matamoros, Mexico. Beeld van 11 mei. © AFP

Volledig scherm Immigranten die asiel zoeken en werden aangehouden op het moment dat titel 42 afliep, worden verwerkt door agenten van de Amerikaanse grenspolitie nadat ze vanuit Mexico Arizona zijn binnengekomen in Yuma, Arizona. Beeld van 11 mei. © Getty Images

Volledig scherm Migranten gaan in Yuma, Arizona, aan boord van een bus die hen naar speciale asielfaciliteiten zal brengen. Beeld van 11 mei. © ANP / EPA