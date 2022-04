De vreemdste vragen die Republikeinen voorlegden aan de eerste zwarte vrouwelijke opperrechter: “Wat is een vrouw?”

Ketanji Brown Jackson wordt de nieuwe rechter in het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. De Amerikaanse senaat heeft met een nipte meerderheid van 53 tegen 47 haar benoeming goedgekeurd. Dat verliep niet van een leien dakje voor de eerste Afro-Amerikaanse vrouw in het hoogste rechtscollege van de VS. Republikeinse senatoren bestookten haar tijdens marathonzittingen met een spervuur aan vaak ridicule en suggestieve vragen. Zoals: “Wat is de definitie van een vrouw?” De 51-jarige Brown Jackson liet zich niet uit haar lood slaan.

Ketanji Brown Jackson werd door de Democratische president Joe Biden naar voren geschoven als nieuwe rechter in het Hooggerechtshof. Ze zal de progressieve rechter Stephen Breyer (83) opvolgen, die in juni met pensioen gaat. Naast de verwachte stemmen van alle 50 Democratische senatoren kreeg Brown Jackson ook die van drie Republikeinse senatoren: Lisa Murkowski, Susan Collins en Mitt Romney. Dat trio durft al eens vaker afwijken van de Republikeinse partijlijn om de eigen overtuiging te volgen, in tegenstelling tot de rest van hun partijgenoten.

Een van de conservatieve Republikeinen die Ketanji Brown Jackson de voorbije weken het hardst aanpakten, was Lindsey Graham. Opvallend, want hij maakte helemaal geen bezwaar toen de vrouw amper een jaar geleden werd benoemd als rechter in het hof van beroep in Washington D.C., het tweede hoogste rechtscollege in de VS. Maar tijdens de hoorzittingen twee weken geleden verweet hij haar onder meer in het verleden te mild te hebben geoordeeld in zaken van kindermisbruik en kinderpornografie. De Republikeinen bestempelden Brown Jackson tijdens de hoorzittingen als een radicaal-linkse activiste.

De Democraten linkten die Republikeinse aanvallen tegen Brown Jackson aan de positie van de Republikeinse Partij ten opzichte van QAnon, een extreemrechtse complottheorie die erg populair is onder Trump-aanhangers. Velen van hen blijven geloven in de al herhaaldelijk weerlegde theorie dat de Democraten een groot satanisch kinderseksnetwerk runnen, zonder dat ze daar ooit ook maar enig bewijs voor konden aanvoeren.

Volledig scherm Rechter Ketanji Brown Jackson voor een van de hoorzittingen om haar benoeming te bevestigen. © AFP

Over de vonnissen waarin Jackson een lagere straf gaf dan de aanklagers hadden geëist, zei ze dat ze zich niet alleen baseerde op het misdrijf, maar ook op wat ze nog meer wist over de verdachten uit rapporten die niet openbaar zijn. Experts gaven al aan dat álle rechters, ook Republikeinse, soms andere straffen vonnissen dan aangeraden door de wet.

“Denkt u dat we meer moordenaars moeten oppakken en naar de gevangenis sturen?”, was nog zo’n vreemde vraag van de Republikeinen. En: “Is er meer of minder politie nodig in de VS?” Op de eerste vraag antwoordde Brown Jackson droogjes: “Het is zeer belangrijk dat mensen verantwoordelijk worden gehouden voor hun misdaden”. En op de tweede: “Senator, de beslissing of er meer of minder politie moet zijn is een beleidsbeslissing van een andere tak van de overheid.”

Brown Jackson werd ook gevraagd naar haar geloof en “hoe gelovig op een schaal van 1 tot 10” ze was. Die vraag druist in tegen de Amerikaanse grondwet, die dat verbiedt “als kwalificatie voor welk ambt in de VS dan ook”. De juriste, die cum laude afstudeerde aan de prestigieuze Harvard Law School, liet zich niet van de kaart brengen. “Zeer”, zei ze bondig.

Een vrouwelijke senator die het niet begrepen heeft op transgender personen, vroeg haar zelfs naar de definitie van een vrouw. Die kon Brown Jackson niet geven. “Ik ben geen biologe”, antwoordde ze laconiek.