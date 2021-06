De vernietigende ontslagbrief waarin werknemer 3M aan de alarmbel trok rond vervuiling PFOS: “Meer bezorgd om afzetmarkt dan om milieu”

Op de hoofdzetel van de Amerikaanse chemiereus 3M in Minnesota wisten ze veertig jaar geleden al dat hun fluorchemicaliën PFOS en PFOA giftig waren. Toch greep de bedrijfstop niet in, en bleven ze hun wondermiddel om tapijten en kledij te beschermen produceren tot het jaar 2000. In 1999 schreef Richard Purdy, milieuspecialist van 3M, een vernietigende ontslagbrief waarin hij de top van het bedrijf “onethisch” noemt en beweert dat zij zich “meer zorgen maken over afzetmarkten, aansprakelijkheid en imago dan over milieuveiligheid”.

“Mijn ontslag is ingegeven door mijn diepe teleurstelling over de manier waarop 3M omgaat met de milieurisico’s die verbonden zijn aan de productie en het gebruik van perfluoroctaansulfonaten (PFOS) en voorlopers daarvan", schrijft Purdy op 28 maart 1999. De wetenschapper werkte op dat moment voor 3M als milieuspecialist en was er verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de milieu-impact van onder andere PFOS. In de brief, die hij ook naar het Amerikaanse milieu-agentschap stuurde, noemt hij PFOS “de meest verraderlijke vervuilende stof sinds PCB.” (Polychloorbifenyl, het gebruik ervan is sinds 1985 volledig verboden, red.) Mede dankzij de informatie die openbaar gemaakt werd in de ontslagbrief van Purdy zag 3M zich in het jaar 2000 genoodzaakt te stoppen met de productie van PFOS.

“Ik heb binnen het systeem gewerkt om meer te weten te komen over deze chemische stof en om het bedrijf bewust te maken van de gevaren die verbonden zijn aan het voortgezette gebruik ervan. Maar ik stuitte voortdurend op blokkades, vertragingen en besluiteloosheid”, zo steekt Purdy van wal. “Wekenlang heb ik de verzekering gekregen dat mijn stalen spoedig zouden worden geanalyseerd, zonder ooit resultaten te zien. Telkens is er een uitvlucht en er wordt amper iets bereikt”, klinkt het.

De milieuspecialist beschrijft hoe hij, ondanks een herhaalde vraag, geen toegang kreeg tot staalafnames, hoe hij geen toestemming kreeg om een team van toxicologen aan te trekken en hoe 3M verzweeg dat PFOS werd teruggevonden in het bloed van jonge arenden. “Het enige voedsel van zo’n jonge arenden bestaat uit vis die door hun ouders in afgelegen meren wordt gevangen. Deze bevinding wijst op een wijdverbreide milieuverontreiniging en overdracht via de voedselketen", legt Purdy uit. “Maar 3M koos ervoor om enkel te rapporteren dat PFOS was teruggevonden in het bloed van dieren. Wat waar is, maar waarbij de meest belangrijke informatie wel werd weggelaten”.

Pas in januari 1999 bracht 3M haar klanten uiteindelijk toch op de hoogte van de gevaren van PFOS, ruim een jaar nadat het bedrijf ontdekte hoe schadelijk de stof was voor mens en omgeving. De voormalige 3M-werknemer beschrijft in zijn ontslagbrief hoe hij zich schuldig voelde omdat de klanten niet meteen op de hoogte werden gebracht. “Ik bleef wachten tot 3M zijn plicht zou doen. Keer op keer werd mij verzekerd dat het zou gebeuren”, klinkt het.

Geen nota’s of mailverkeer

De medewerkers die zich bezig hielden met PFOS mochten volgens Purdy het project niet bespreken per e-mail en werden gevraagd niets neer te schrijven over hun werk, “omdat onze speculaties in een gerechtelijke procedure zouden kunnen opduiken”. “Dit heeft de intellectuele ontwikkeling over dit onderwerp belemmerd en de discussie over de ernstige ethische implicaties van de beslissingen gesmoord”, vindt Purdy.

“Ik heb naar mijn beste vermogen gewerkt om ervoor te zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen ten behoeve van het milieu. Bij bijna elke stap werd mij verzekerd dat actie zou worden ondernomen, maar toch zie ik trage of zelfs geen resultaten. Men heeft mij verteld dat het bedrijf bezorgd is, maar uit hun acties blijkt een andere bezorgdheid dan de mijne”, schrijft de ontgoochelde wetenschapper in de laatste paragraaf van zijn ontslagbrief.

De ontslagbrief van Purdy was één van de vele interne documenten en memo’s die werden openbaar gemaakt nadat het bedrijf in 2010 in Minnesota was aangeklaagd wegens milieuvervuiling. In die rechtszaak schikte het bedrijf vorig jaar voor een bedrag van 850 miljoen dollar (bijna 702 miljoen euro).

