De vader van Zoe maakte een foto van haar voor brandend huis, 17 jaar later krijgt ze 378.888 euro

Zoe Roth is het meisje dat te zien is op de razend populaire ‘disaster girl’-meme. De jonge vrouw, nu 21 jaar, was vier jaar toen haar vader een foto maakte voor hun huis dat in vlammen opging. Roth is nu de enige rechtmatige eigenaar van de meme, die haar intussen maar liefst 458.000 dollar (omgerekend zo’n 378.888 euro) opleverde.