De unieke Servische aanpak: snelle vaccinatie, alles open tijdens softe lockdown én veel levensvreugde

Terwijl heel wat Europese landen momenteel op slot zitten om de pandemie onder controle te houden, slaat Servië een andere weg in. Zowat alles is er open en de bevolking is ontspannen. Er wordt aan een razendsnel tempo gevaccineerd en de coronacijfers zijn niet eens veel slechter dan bij ons. Dit is dé succesformule van de softe lockdown in Servië. Al klinkt hier en daar ook kritiek.

In Servië kan momenteel veel. Héél veel. Dat betekent dat alles open is, maar niet zo lang. Winkels, restaurants scholen, kappers, bioscopen, theaters en fitnesscentra zijn dus gewoon open. Op dit moment moeten winkels en bioscopen wel om 17.00 uur sluiten, restaurants, bars en clubs kunnen open blijven tot 20.00 uur.

En het land lijkt goed te gedijen bij die softe lockdown. Het aantal nieuwe besmettingen schommelt de laatste weken tussen de 2.000 en 1.300. Op 7 februari kwamen er 1.529 nieuwe gevallen bij. Nu zit het land in een fase waarin het aantal nieuwe besmettingen afneemt, maar zich op een hoog niveau heeft gestabiliseerd. De incidentie per 100.000 inwoners op zeven dagen tijd bedraagt in Servië 181,2. Dat is wat hoger dan in ons land (139,1), waar cafés, restaurants, fitnesscentra, theaters en bioscopen vooralsnog gesloten zijn. Enkel de kappers en de niet-medische contactberoepen hebben bij ons het vooruitzicht om binnenkort te heropenen.

Volledig scherm Fietser met mondmasker in Belgrado © AP

Balans

“Balans is het belangrijkste in onze strijd tegen corona”, verklaart de burgemeester van Belgrado, Zoran Radojičić, aan Krone.tv. In de belangrijkste winkelstraat van Belgrado, de Kneza Mihailova, heerst er veel bedrijvigheid. Mensen shoppen en genieten van de winterzon op de terrassen van de cafés. Er staan wachtrijen voor de winkels, de afstandsregels worden goed in acht genomen, en de meeste mensen dragen een mondmasker. Maar de sfeer oogt zeer ontspannen vergeleken met andere plekken in Europa.

“De hoofdstad staat bekend om haar nachtleven, om haar feesten, om leuke bijeenkomsten in restaurants en clubs”, legt de burgemeester uit. “Daarom zijn er in samenspraak met de bewoners en gezondheidsinstanties inspanningen gedaan en goede resultaten geboekt. We hebben constant geprobeerd het evenwicht te bewaren tussen coronamaatregelen en ontspanning - en om de juiste timing te vinden voor de juiste beslissingen.” Natuurlijk, geeft Radojičić toe, Belgrado had ook problemen. “Maar als we terugkijken op de hele crisis, hebben de mensen in Belgrado bewezen heel verantwoordelijk te zijn.”

Volledig scherm Een man krijgt het Russische vaccin Spoetnik toegediend in Belgrado. © AFP

Kritiek

Maar toch is niet iedereen te vinden voor die ‘softe aanpak’. In een open brief bekritiseerde een deel van de artsen de lakse voorschriften. In de ziekenhuizen zou er een tekort zijn aan medisch personeel, terwijl 2.000 beschikbare artsen niet worden ingezet, meent hun advocaat Nenad Vojnovic. “Waarom weten we niet, er is tot nu toe geen officiële reden”, aldus de advocaat tegenover Kronen Zeitung. Nochtans werden er snel noodhospitalen opgezet om bijkomende patiënten te kunnen helpen. “Ze voldoen niet noodzakelijkerwijs aan de normen die wij ons voorstellen, maar ze hebben hun nut bewezen, ze hebben mensenlevens gered”, meent de Oostenrijkse ambassadeur in Belgrado, Nikolaus Lutterotti.

Levensvreugde

De levensvreugde die in Servië heerst, is ook belangrijk voor de minister van Volksgezondheid. Het is voor hem dan ook moeilijk om de kritiek van de artsen te begrijpen als zou Servië niet streng genoeg zijn met de coronamaatregelen. “Mijn antwoord op de open brief van de artsen zijn onze resultaten. Wat de vaccinatiegraad betreft, staat Servië op de tweede plaats in Europa met de meeste vaccinaties, net na Groot-Brittannië, en op de zevende plek wereldwijd”, legt Zlatibor Lončar uit. “We zijn ook een land met een van de laagste sterftecijfers”, zegt hij. “Hier is niets gesloten, restaurants, winkels, cafés ... alles is gewoon open. In andere landen kun je niet eens uitgaan of zelfs maar gaan wandelen. Oordeel zelf.”

Volledig scherm Een vaccinatiecentrum in Belgrado © AFP

Goed rapport

Servië krijgt ook internationaal lof voor de vaccinatiestrategie. Het land had al vroeg vaccins ter beschikking uit Rusland en China. Mensen die zich willen laten inenten, kunnen inloggen op een systeem en hoeven niet lang in de rij te staan, maakt de minister zich sterk. Ook Lutterotti vindt dat Servië de coronacrisis prima heeft aangepakt. Het land krijgt van hem alvast een goed rapport.