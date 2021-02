De ultieme heldendaad: moeder offert eigen leven op door huurmoordenaars wijs te maken dat zij hun doelwit is

Premier Johnson neemt Europese Unie op de korrel: “Zaaien jullie nu twijfel over Goedevrij­dag­ak­koord?”

17:46 Voor aanvang van een crisisberaad met de Europese Commissie heeft Boris Johnson opgeroepen tot Europese stappen om de spanningen in Noord-Ierland te bedaren. De Britse premier waarschuwde in het parlement dat Londen "alles zal doen wat nodig is" om het Ierse vredesproces en de eenheid van het Verenigd Koninkrijk te vrijwaren. Hij betreurt ook dat de Europese Unie twijfel lijkt te zaaien over het Goedevrijdagakkoord.