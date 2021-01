De 'toeslagenaffaire': dit is waar de Nederlandse regering over gevallen is

De regering van Mark Rutte (VVD) die aantrad in maart 2017, wordt al een hele tijd achtervolgd door de toeslagenaffaire. De impact van een vernietigend rapport van een onderzoekscommissie dat vorige maand is gepubliceerd, bleek de spreekwoordelijke druppel.

“Ongekend onrecht”

Tientallen ouders ondertekenden begin deze week nog een open brief waarin het vertrouwen in het kabinet werd opgezegd.

Gedupeerde ouders in een open brief

“Terwijl wij met beide benen in het leven stonden, met een baan, een gezin en alles wat daarbij hoorde, werd ons door toedoen van de Belastingdienst alle grond onder de voeten weggeslagen. En nog altijd is dit niet hersteld”, schreven de ouders. “Na een lang jaar van debatten, beloftes, nieuwe bureaucratie en keer op keer excuses, is het nu tijd voor de pijnlijke waarheid. Het kabinet kan echt niets anders doen dan vertrekken.”

De druk werd gisteren nog verder opgevoerd met het vertrek van Lodewijk Asscher als lijsttrekker van de sociaal-democratische PvdA. Als voormalig minister van Sociale Zaken was hij een van de hoofdrolspelers in de keiharde fraudejacht van de Belastingdienst.

Of onze noorderburen nu vervroegd naar de stembus moeten, is nog niet duidelijk. In Nederland vinden sowieso Tweede Kamerverkiezingen plaats op 17 maart. Bij een ontslag zal de regering, in volle coronacrisis, wel langer in lopende zaken blijven. Volgens Rutte is het belangrijk dat het kabinet bevoegd blijft om zware coronabesluiten te nemen. Al heeft een demissionair’ kabinet veel minder slagkracht.