De stunt te veel: Franse waaghals tuimelt van 68ste verdieping van wolkenkrabber

Een Franse waaghals die voor de kick wolkenkrabbers en andere hoge bouwwerken beklom, heeft zijn laatste stunt met zijn leven bekocht. Remi Lucidi (30) viel te pletter nadat hij op de 68ste verdieping van de Tregunter Towers in Hongkong in de problemen gekomen was.

De bewaker van het gebouw kreeg vorige donderdag van Lucidi te horen dat hij een vriend op de veertigste verdieping wilde bezoeken. Een smoesje, want uit beelden van een bewakingscamera blijkt dat hij met de lift naar de 49ste verdieping ging. Daar nam hij vervolgens de trap naar de bovenste etage en forceerde hij een deur.

Wat er vervolgens precies mis liep, is niet duidelijk. Plots zag een poetsvrouw op de 68ste verdieping hem echter langs de buitenzijde op het raam tikken. Allicht ging het om een noodkreet, ze belde dan ook de politie. Lucidi verloor zijn echter zijn houvast nog voor agenten ter plaatse raakten. Naast zijn stoffelijk overschot lag een camera waar heel wat filmpjes met extreme sporten op stonden.

Lucidi startte zijn riskante hobby zeven jaar geleden, sindsdien reisde hij voor zijn adrenalinekick de hele wereld rond. Klimmen deed hij meestal zonder enige bescherming. Zijn Instagrampagina barst van de riskante poses op grote hoogte. Onder meer de Big Ben in Londen, de 25 aprilbrug in Lissabon en de Golden Gate Bridge in San Francisco passeerden de revue.

Op 16 plaatste Lucidi nog een selfie waarop hij hangt te bengelen aan een hoge schoorsteen in de Bulgaarse stad Gabrovo. “Het leven is te kort om op eenhoorns te jagen”, luidde het bijschrift toen. Zijn laatste foto dateert van 24 juli en biedt een fantastisch panorama over Times Square in Hongkong.

Onder dat plaatje stromen de rouwbetuigingen binnen. “Het risico is groot als je onvergetelijke ervaringen wil beleven. Hij leefde aan 120 km/u en liet zich nooit afremmen door angst. Dat kunnen er niet veel zeggen, eeuwig respect”, klinkt het onder meer.

De Tregunter Towers bestaan uit drie torens. De derde toren, Tregunter 3, was ooit het hoogste wooncomplex ter wereld. In 2001 nam de Trump Tower in New York die prestigieuze titel echter over.