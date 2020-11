De staten die de doorslag geven melden pas morgen of vrijdag de uitslag

De Amerikaanse verkiezingen blijven nog minstens een dag spannend. Het is momenteel wachten op de uitslagen van de laatste staten, en die komen naar verwachting pas morgen of later. Het gaat om stemmen die bepalend zullen zijn voor de einduitslag.

Hou je adem niet in als je vandaag de einduitslag verwacht, want in Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina en Georgia zijn ze nog wel even druk aan het tellen. Dat wil zeggen dat er naar verwachting pas morgen of zelfs vrijdag een uitslag gaat komen.

De voorgenoemde staten staan ook wel bekend als swing states, oftewel staten waar de uitslag niet per definitie vastligt. In al deze staten gaat het om een aanzienlijk aantal kiesmannen, en zowel Donald Trump als Joe Biden hebben hun steun nodig om te winnen.

In Wisconsin zijn tien kiesmannen te behalen, ergens morgenmiddag - Belgische tijd - wordt de uitslag verwacht. Wisconsin is een staat waar blanke arbeiders een belangrijke stem hebben. Die moesten niets hebben van Hillary Clinton in 2016. Trump won er vier jaar geleden geheel onverwacht, maar nu staat Biden voor met een klein aantal stemmen. In de peilingen had hij een grotere voorsprong, maar dat telt nu uiteraard niet meer.

In Michigan, dat mogelijk pas donderdagochtend uitsluitsel geeft, staat Trump juist voor, maar loopt Biden op hem in nu met name de stemmen per post worden toegevoegd. Hier zijn zestien kiesmannen te behalen. Michigan was samen met Wisconsin, Pennsylvania en Minnesota een van de zogenoemde blue wall-staten die vroeger altijd bijna automatisch naar de Democraten gingen. Het politieke klimaat in Michigan is al een tijdje explosief. Een pro-Trumpmilitie viel het parlementsgebouw aan en wilde de Democratische gouverneur ontvoeren. Vraag is hoe een late nederlaag voor Trump daar gaat vallen.

Klapper

De grootste klapper valt te behalen in Pennsylvania, dat twintig kiesmannen te verdelen heeft. Dé klassieke swing state, al stemde men hier sinds Bill Clinton Democratisch. Van diens vrouw, Hillary, moesten ze in Michigan weinig hebben. Hier moeten nog ruim één miljoen poststemmen worden geteld. Dat duurt nog mogelijk tot vrijdagavond of zaterdagochtend. De staat kan bepalend zijn als Trump of Biden niet beide voorgaande staten weet te veroveren. Doen ze dat wel, dan is de vraag hoeveel verschil de uitslag in Pennsylvania nog maakt.

In North Carolina heeft Trump een minimale voorsprong. Dat past helemaal bij een purple state, ofwel een staat die tussen rood en blauw zweeft. Hier kan zelfs nog tot 12 december worden geteld. Mocht Trump winnen, dan levert hem dat vijftien kiesmannen op.

Ook in Georgia, dat verwacht morgenmiddag met resultaten te komen, loopt Trump momenteel iets voor, maar daar moeten nog veel meer stemmen worden geteld. Traditioneel gezien stemt deze staat vaker voor de Democraten. Winst in Georgia levert zestien kiesmannen op.

Meer kiesmannen

Joe Biden heeft inmiddels meer kiesmannen dan Hillary Clinton vier jaar geleden. Zij wist er toen 227 te verzilveren, Biden heeft er inmiddels 238 achter zijn naam staan. Huidig president Trump heeft nu 213 kiesmannen.

Naast de bovengenoemde staten moeten ook Nevada - dat pas donderdag met een uitslag zal komen - en Alaska nog hun uitslagen doorgeven. Die twee staten zijn respectievelijk goed voor zes en drie kiesmannen. In Nebraska en Maine, de twee staten die niet werken met een winner-take-all-regel, zijn ook nog niet alle kiesmannen verdeeld.