De stad Londen heeft meer standbeelden van dieren dan van vrouwen, toont recente studie

Miljard vaccinprik­ken gezet in Europa, maar volgens WHO te vroeg voor overmoed: “De pandemie woedt nu onder de ongevacci­neer­den”

20 oktober Tot nu toe werden al een miljard dosissen van een Covid-19-vaccin toegediend in de Europese regio van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die 53 landen tussen de Atlantische en de Stille Oceaan beslaat. Toch zijn er volgens de organisatie nog te veel risico’s voor ongevaccineerden om zelfvoldaan te zijn. “Het is een grote prestatie, maar we kunnen ons geen overmoed veroorloven”, aldus Hans Kluge, de Belgische arts aan het hoofd van WHO Europa.