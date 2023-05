De speech van Poetin woord voor woord: “Elke ideologie van superioriteit is walgelijk, crimineel en dodelijk, maar westerse elites praten nog altijd over hun exclusiviteit”

De Russische president Vladimir Poetin heeft naar jaarlijkse gewoonte gespeecht tijdens de 9 meiparade op het Rode Plein in Moskou. Dit is letterlijk wat hij zei.

“Beste burgers van Rusland, beste veteranen, kameraad-soldaten en -matrozen, -sergeanten en -voormannen, -adelborsten en -vaandrigs, kameraad-officieren, -generaals en -admiraals, -vechters en -commandanten die deelnemen aan de speciale militaire operatie, ik feliciteer jullie met de Dag van de Overwinning.”

“Fijne feestdag. Een feestdag ter ere van onze vaders, grootvaders en overgrootvaders, die hun namen verheerlijkten en vereeuwigden, terwijl ze het vaderland verdedigden. Met onmetelijke moed en enorme offers hebben ze de mensheid gered van het nazisme.”

KIJK. Poetin: “Een echte oorlog is ontketend tegen ons moederland”

“Vandaag staat de beschaving opnieuw op een beslissend keerpunt. Er is opnieuw een echte oorlog ontketend tegen ons moederland, maar we hebben het internationale terrorisme afgeslagen, we zullen ook de inwoners van de Donbas beschermen en onze veiligheid waarborgen. Voor ons, voor Rusland, zijn er geen onvriendelijke, vijandige volkeren, noch in het westen noch in het oosten. Net als de overgrote meerderheid van de mensen op de planeet, willen we een toekomst van vrede, vrijheid en stabiliteit.”

“Wij geloven dat elke ideologie van superioriteit inherent walgelijk, crimineel en dodelijk is. De westerse globalistische elites praten echter nog altijd over hun exclusiviteit, ze kwellen mensen en splijten samenlevingen, veroorzaken bloedige conflicten en omwentelingen, zaaien haat, Russofobie, agressief nationalisme en ze vernietigen familie en traditionele waarden die een persoon tot een persoon maken. En dat allemaal om te blijven dicteren, om de volkeren hun wil, hun rechten, hun regels en in feite een systeem van diefstal, geweld en onderdrukking op te leggen.”

“Ze lijken te zijn vergeten waartoe de krankzinnige aanspraak van de nazi’s op een wereldheerschappij hebben geleid. Ze zijn vergeten wie dit monsterlijke en totale kwaad versloeg, wie zich als een muur voor hun geboortegrond oprichtte en wie zijn leven niet spaarde voor de bevrijding van de volkeren van Europa.”

“We zien hoe in een aantal landen gedenktekens voor Sovjetsoldaten meedogenloos en koelbloedig worden vernield, monumenten voor grote bevelhebbers worden afgebroken, een heuse cultus van de nazi’s en hun handlangers ontstaat en de herinnering aan ware helden wordt uitgewist en belasterd. Een dergelijke ontheiliging van de prestaties en slachtoffers van de zegevierende generatie is ook een misdaad, een regelrecht revanchisme van diegenen die cynisch en openlijk een nieuwe campagne tegen Rusland hebben voorbereid, die hiervoor neonazistisch uitschot van over de hele wereld hebben verzameld.”

“Hun doel - en dat is niets nieuws - is om de ineenstorting en vernietiging van ons land te bereiken, de resultaten van de Tweede Wereldoorlog te doorstrepen, eindelijk het systeem van wereldwijde veiligheid en internationaal recht te doorbreken en alle soevereine ontwikkelingscentra te wurgen.”

“Exorbitante ambities, arrogantie en toegeeflijkheid veranderen onvermijdelijk in tragedies. Dat is precies de oorzaak van de catastrofe die het Oekraïense volk nu doormaakt. Het land werd een gijzelaar van de staatsgreep en het criminele regime van zijn westerse meesters, dat zich op basis daarvan had ontwikkeld, een onderhandelingstroef bij de uitvoering van hun wrede, egoïstische plannen.”

“Voor ons in Rusland is de herinnering aan de verdedigers van het vaderland heilig, we bewaren hen in ons hart. We brengen hulde aan de leden van het verzet die dapper vochten tegen het nazisme, aan de soldaten van de geallieerde legers van de VS, Groot-Brittannië en andere staten. We herinneren en eren de prestatie van Chinese soldaten in de strijd tegen het Japanse militarisme.”

“Ik ben ervan overtuigd dat de ervaring van solidariteit en partnerschap tijdens de jaren van strijd tegen een gemeenschappelijke dreiging van onschatbare waarde is. Een sterke steun nu een onomkeerbare beweging naar een meer rechtvaardige multipolaire wereld, gebaseerd op de principes van vertrouwen en ondeelbare veiligheid, gelijke kansen voor de oorspronkelijke en vrije ontwikkeling van alle landen en volkeren, aan kracht wint.”

“Het is heel belangrijk dat de leiders van de landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten hier vandaag in Moskou bijeen zijn. Ik zie hierin een dankbare houding ten opzichte van de prestatie van onze voorouders: ze vochten samen en wonnen samen - alle volkeren van de USSR droegen bij aan de gemeenschappelijke overwinning.”

“Dit zullen we altijd onthouden. We buigen onze hoofden voor de herinnering aan allen wier leven door de oorlog is genomen, voor de nagedachtenis van zonen, dochters, vaders, moeders, grootvaders, echtgenoten, echtgenotes, broers, zussen, familieleden, vrienden. Graag een minuut stilte.”

“Beste burgers van Rusland. De veldslagen die beslissend zijn voor het lot van ons moederland zijn altijd populair en heilig geweest. We zijn trouw aan de voorschriften van onze voorouders en begrijpen diep wat het betekent om hun militaire, arbeids- en morele prestaties waardig te zijn.”

“We zijn trots op de deelnemers aan de speciale militaire operatie, iedereen die meevecht aan de frontlinie, die hulp biedt aan het front en gewonden redt. Er is nu niets belangrijker dan de strijd. De veiligheid van het land berust vandaag op u, de toekomst van onze staat en ons volk hangt van u af. U vervult eervol uw militaire plicht, vechtend voor Rusland. Achter u staan ​​uw families, kinderen, vrienden. Ze wachten op u. Ik weet zeker dat u hun grenzeloze liefde voelt. Het hele land verzamelde zich om onze helden te steunen. Iedereen staat klaar om te helpen, bidt voor u.”

“Kameraden, vrienden, beste veteranen. Tegenwoordig worden in elk van onze families deelnemers aan de Grote Patriottische Oorlog (de Tweede Wereldoorlog, red.) geëerd, worden hun familieleden, hun helden herdacht en worden bloemen gelegd bij militaire gedenktekens. We staan ​​op het Rode Plein, op grond die herinnert aan de strijders van Yuri Dolgoruky en Dmitry Donskoy, de militieleden van Minin en Pozharsky, de soldaten van Peter de Grote en Kutuzov, de parades van 1941 en 1945.”

“Nu zijn de deelnemers aan de speciale militaire operatie reguliere militairen en diegenen die zich tijdens de gedeeltelijke mobilisatie bij de strijdkrachten hebben gevoegd, strijders uit Loehansk en Donetsk, veel vrijwillige gevechtsformaties, medewerkers van de Nationale Garde, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de FSB (de geheime dienst, red.), het Ministerie van Noodsituaties en andere speciale diensten en afdelingen.”

“Gegroet, vrienden. Ik groet iedereen die op het slagveld voor Rusland vecht, die nu op een gevechtspost staat. Tijdens de Grote Patriottische Oorlog hebben onze heldhaftige voorouders bewezen dat er niets sterker, krachtiger en betrouwbaarder is dan onze eenheid. Er is niets ter wereld sterker dan onze liefde voor het moederland. Voor Rusland! Voor onze dappere strijdkrachten! Voor overwinning! Hoera!”