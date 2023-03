De slachtoffers van schietpartij in Nashville: drie kinderen van 9 jaar oud, schooldirecteur, conciërge en leerkracht

De politie van Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee heeft de identiteit vrijgegeven van de slachtoffers van de dodelijke schietpartij die maandag plaatsvond in een lokale christelijke basisschool.

Het gaat om drie kinderen van negen jaar oud: Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs en William Kinney. Ook schooldirecteur Katherine Koonce (60), interimleerkracht Cynthia Peak (61) en schoolconciërge Mike Hill (61) kwamen om.

Volledig scherm Hallie Scruggs © Facebook

De negenjarige Hallie Scruggs is de dochter van een lokale pastoor van de Covenant Presbyterian Church, de kerk die aan de school verbonden is. “Onze harten zijn gebroken”, liet haar vader Chad Scruggs aan ABC News weten in een verklaring. “Door onze tranen heen vertrouwen we erop dat ze zich in de armen van Jezus bevindt die haar weer tot leven zal wekken. Zijn dochter was “een echt geschenk”, zegt de man.

Volledig scherm Evelyn Dieckhaus © Facebook

Ook de familie van Evelyn Dieckhaus (9) laat weten verscheurd te worden door verdriet. “We kunnen niet geloven dat dit gebeurd is. Evelyn was een stralend licht in deze wereld. We waarderen alle liefde en steun, maar vragen om ruimte terwijl we rouwen”, klinkt het in een verklaring. Haar zus nam dinsdag het woord tijdens een wake in een lokale kerk. “Ik wil geen enig kind zijn”, zei ze huilend.

Ook de negenjarige William Kinney kwam bij de schietpartij om het leven.

Volledig scherm Katherine Koonce © The Covenant School

Katherine Koonce (60) was al sinds april 2016 directrice van de school. Haar omgeving omschrijft haar als een “trouwe vriendin” en een erg gelovige vrouw die enorm veel om haar familie gaf en wilde dat ook andere families en kinderen zich geliefd zouden voelen.

Volledig scherm Mike Hill © Covenant Presbyterian Church

Mike Hill was een erg geliefde conciërge op de school, waar hij meer dan dertien jaar werkte. Een voormalige medewerker van de school en de Covenant Church is ervan overtuigd dat Mike zijn leven heeft gegeven om anderen te redden. “Ik heb geen feitelijke informatie om dat op te baseren. Ik weet gewoon wat voor iemand hij is, en ik weet dat hij het soort mens is dat dat zou doen. Vaarwel Mike, ik ga die aanmoedigende berichtjes van jou missen die zomaar uit het niets komen.”

Volledig scherm Cynthia "Cindy" Broyles Peak © Facebook

Cynthia ‘Cindy’ Broyles Peak was op de school aan de slag als interimleerkracht. Ze laat een echtgenoot, een dochter en twee zonen na.

