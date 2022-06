‘De Slachter van Montauban’ sneed een lijk in stukken en gooide het in de rivier, en wil nu verkozen worden voor Frans parlement

Hij zat 24 jaar in de cel omdat hij de zakenpartner van zijn vader doodde en in stukken sneed, en trouwde in de gevangenis ‘voor de grap’ met een seriemoordenaar. Vandaag is hij schoonmaker en komt hij op als parlementslid in de Provence. Een portret van Germain Gaiffe, de veroordeelde ‘Slachter van Montauban’ die de eerste veroordeelde moordenaar wil worden die in de Franse Assemblée zetelt.